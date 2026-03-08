Kars'ta İnek Darbesiyle Yaralanan Adam 4 Saatte Kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Kars'ta İnek Darbesiyle Yaralanan Adam 4 Saatte Kurtarıldı

Kars\'ta İnek Darbesiyle Yaralanan Adam 4 Saatte Kurtarıldı
08.03.2026 15:38
Kars'ta kar nedeniyle kapalı köyde ineğin boynuz darbesiyle yaralanan kişi, 4 saatlik çalışma ile hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde ineğin boynuz darbesiyle gözünden ağır yaralanan kişi, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Akdere köyünde yaşayan Ecevit Kuyumcu (50), ahırda çalıştığı sırada ineğin boynuz darbesiyle gözünden ağır yaralandı. Durumu gören yakınları, kar ve tipi nedeniyle Kuyumcu'yu hastaneye götüremeyince 112 Acil Sağlık Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ambulans, kardan kapanan köye gitmeye çalışırken kara saplandı. Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak ambulansı saplandığı yerden halat yardımıyla kurtardı.

Daha sonra İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri peşpeşe köye giderek Kuyumcu'ya ulaştı. Sağlık ekipleri Kuyumcu'ya ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı.

İl Özel İdaresi ekipleri yol boyunca sağlık ekiplerine eşlik ederek, Kuyumcu'nun hastaneye güvenli şekilde ulaşmasını sağladı.

Ekipler, yoğun tipi nedeniyle yaklaşık 4 saatlik çalışmayla Ecevit Kuyumcu'yu hastaneye ulaştırdı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta İnek Darbesiyle Yaralanan Adam 4 Saatte Kurtarıldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Kars'ta İnek Darbesiyle Yaralanan Adam 4 Saatte Kurtarıldı - Son Dakika
