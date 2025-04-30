Kars'ta Kadın Girişimci Hayvancılığı Büyütüyor - Son Dakika
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Kars'ta Kadın Girişimci Hayvancılığı Büyütüyor

Hilal Erben, hibe desteğiyle hayvan sayısını 4'ten 11'e çıkararak köyünde örnek girişimci oldu.

30.04.2025 11:28
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Kars'ta Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle üniversite mezuniyetinin ardından 4 büyükbaş hayvan satın alan 25 yaşındaki Hilal Erben, hayvan sayısını 3 yılda 11'e çıkarttı.

Merkeze bağlı Hacıveli köyünde yaşayan Erben, Atatürk Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Programı'ndaki mezuniyetinin ardından 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Bakanlık tarafından projesi kabul edilen Erben, verilen 100 bin lira hibe desteğiyle 4 simental cinsi büyükbaş hayvan satın aldı.

Hayvan sayısını 3 yılda 11'e çıkararak süt üretimine başlayan Erben, yaşadığı evin yanındaki ahırda hayvanların bakım ve beslemesini yapıyor.

Aldığı eğitim sayesinde hayvanlarına hem veterinerlik hem de bakıcılık yapan Erben, hayvanlarından dünyaya gelen buzağıları da gözü gibi koruyor.

Hacıveli köyündeki ilk kadın girişimci olan Erben, örnek çalışmasıyla şimdi 10 kadının daha işletme kurmasına vesile oldu.

Hilal Erben, AA muhabirine, proje kapsamında aldığı 4 simental cinsi hayvan varlığını 11'e çıkarttığını, 2023'te yaşanan şap hastalığına yakalanan hayvanlarının zarar görmesine rağmen mesleği severek yaptığını söyledi.

Besicilikte zaman zaman zorluklar yaşadığını anlatan Erben, "Köy ve doğayı çok fazla seven bir insanım. Okulda aldığım eğitimi sahada uygulamayı tercih ettim. Pratik ile teoriği birleştirip ortaya güzel bir hayvancılık çıkartmak istedim. Hayvancılığın kör düzen değil de akıllı bir sistemle yapılması lazım." dedi.

"Kendime ait bir marka kurmak istiyorum"

Kendine özgü köy ürünleriyle ilgili marka kurmayı amaçladığını dile getiren Erben, şöyle devam etti:

"40 başlık yeni bir ahır yaptık. Hayvancılığı büyütmek ve kendime ait bir marka kurmak istiyorum. Kuracağım markayla köy ürünlerini organik bir şekilde, tüketicilere de sosyal medyadan videolar paylaşarak nasıl yaptığını göstermek istiyorum. Doğadaki bitkileri çok iyi biliyorum, buradaki bitkilerle süt ürünlerini birleştirerek, ortaya peynir türleri çıkartmak istiyorum. Hayvancılığı geliştirip köyümdeki kadınları bu alanda kendilerini geliştirmelerini istiyorum. Köyümüzde ilk kadın girişimci benim, benden sonra 10 kadın da işletme aldı."

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın da "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"yle Kars'ta 15'i büyükbaş, 4'ü küçükbaş ve 5'i de arıcılık olmak üzere 24 projeye destek verdiklerini belirterek, "İlimizde desteklemiş olduğumuz projelerin tamamında çiftçilerimiz işletmelerini büyüttüler ve geçim kaynağı haline getirdiler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Kadın, Tarım, kars, Son Dakika

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