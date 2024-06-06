Kars'ta Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kars'ta Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kars\'ta Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kars'ta bulunan Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait depoda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, okullara ait ranza, yatak ve sıra gibi eğitim malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

06.06.2024 23:59
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Kars'ta Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Şahindere Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi okullar bölgesinde bulunan Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında, depoda okullara ait ranza, yatak ve sıranın yanı sıra eğitim malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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