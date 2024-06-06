Kars'ta Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Şahindere Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi okullar bölgesinde bulunan Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında, depoda okullara ait ranza, yatak ve sıranın yanı sıra eğitim malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
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