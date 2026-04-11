Kars'ta Kapanan Köy Yolları Açılıyor
Kars'ta Kapanan Köy Yolları Açılıyor

11.04.2026 11:49
Kars'ta kış şartları nedeniyle kapanan 3 köy yolu için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

KARS'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Digor ilçesine bağlı 3 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.

Kentte önceki gün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Türkmeşen, Yemençayır ve Yaylacık köylerinin yolları tamamen ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri iş makineleriyle kar küreme çalışmalarına başladı. Nisan ayında da kış şartlarıyla mücadelesini sürdüren ekipler yolların kısa sürede trafiğe açılmasını hedefliyor.

Oyuklu Köyü Muhtarı İrfan Varlı, bu yıl kışın oldukça sert geçtiğini belirterek, ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Nereden nereye Ne hayallerle transfer edilmişti, şimdi istenmeyen adam oldu Nereden nereye! Ne hayallerle transfer edilmişti, şimdi istenmeyen adam oldu
Efsanelerin çocukları bir arada İdo, Doğukan, Baran ve Aydın’dan olay dans Efsanelerin çocukları bir arada! İdo, Doğukan, Baran ve Aydın’dan olay dans
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

12:37
Efsane futbolcu Romário’dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
Efsane futbolcu Romário'dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:18
ABD’den İran’ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
12:04
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
