Kars\'ta Kar Yağışı Sonrası Yiyecek Bulmakta Güçlük Çeken Tilkiler Avlanırken Görüntülendi

Kars'ta kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken tilkiler, beyaza bürünen arazilerde avlanırken görüntülendi.

Kentte etkili olan dondurucu soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Yiyecek bulmak için Kars-Çıldır ve Kars- Digor kara yolu yakınlarında avlanan kızıl tilkiler, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalıştı.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, bu zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için tüm yeteneklerini sergiliyor.