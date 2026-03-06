Kars'ta Kar Yağışı Ulaşımı Durma Noktasına Getirdi - Son Dakika
Kars'ta Kar Yağışı Ulaşımı Durma Noktasına Getirdi

Kars\'ta Kar Yağışı Ulaşımı Durma Noktasına Getirdi
06.03.2026 10:52
Kağızman'da yoğun kar ve tipiden 10 araç mahsur kalırken, kurtarma ekipleri seferber oldu.

KARS'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Yoğun tipi nedeniyle kapanan grup köy yolunda mahsur kalan 10 araçtaki vatandaşların kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, Kağızman ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini tipiye bıraktı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü ilçede, Kağızman-Çengilli grup köy yolu yoğun kar birikintileri ve fırtına nedeniyle ulaşıma tamamen kapandı. Olumsuz hava koşullarına yolda yakalanan 10 araç, kar yığınları nedeniyle ilerleyemedi. Kara saplanan araçlarda mahsur kalanların bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda iş makinesi yönlendirildi.

Kars İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kara saplanan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

