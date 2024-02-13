Kars'ta kar yağışıyla beyaza bürünen arazide kızıl tilkilerin avlanma mücadelesi - Son Dakika
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Kars'ta kar yağışıyla beyaza bürünen arazide kızıl tilkilerin avlanma mücadelesi

Kars\'ta kar yağışıyla beyaza bürünen arazide kızıl tilkilerin avlanma mücadelesi

Kars'ta kar yağışıyla beyaza bürünen arazide kızıl tilkiler, yiyecek bulabilmek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor. Kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilendiği bölgede kızıl tilkilerin, fare gibi canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avladığı görüntülendi.

13.02.2024 09:47
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Kars'ta kar yağışı ile beyaza bürünen arazide kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor.

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, karla kaplı zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için kendi yöntemlerini kullanıyor.

Susuz ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazide yiyecek bulma çabasındaki kızıl tilkileri AA muhabiri görüntüledi.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilendiği bölgede kızıl tilkilerin, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalışıyor.

Beyaza bürünen arazide fare gibi canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avlayan tilkilerin ilginç hareketlerini anbean AA kamerası kaydetti.

Kaynak: AA

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