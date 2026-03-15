Kars'ta Kar Yüksekliği 50 cm'yi Aştı

1) KARS'TA KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ, KÖYLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

KARS'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrası karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

Son yılların en yağışlı kış mevsimini yaşayan Kars'ın Arpaçay ilçesinde kırsalda kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Kırsaldaki yerleşim birimlerinde yaşamı zorlaştıran karın ortaya çıkardığı manzara dronla görüntülendi. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi aştığı köylerde vatandaşlar evlerinin ve ahırlarının önündeki karları küredi. İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarının ulaşıma kapanmaması için iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.