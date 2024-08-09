Kars'ta Kenevir Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bahçelerinde kök keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre edilerek yakalanması ve toplumun uyuşturucudan arındırılması amacıyla başlattığı çalışması sürüyor.
Sarıkamış ilçesinde yasa dışı kenevir ektikleri tespit edilen şüphelilere yönelik jandarma ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, Eşmeçayır köyünde ikamet eden V.P'nin bahçesinde yapılan aramada 247 kök kenevir, K.P'nin bahçesinde yapılan aramada ise 350 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince 2 kişi gözaltına alındı.
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