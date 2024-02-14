Kars'ta Leylekler Baharın Müjdecisi Olarak Erken Geldi - Son Dakika
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Kars'ta Leylekler Baharın Müjdecisi Olarak Erken Geldi

Kars\'ta Leylekler Baharın Müjdecisi Olarak Erken Geldi

Kars'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle baharın müjdeleyicisi leylekler bu yıl erken geldi. Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla il merkezine bağlı Kümbetli köyündeki yuvalarına bu sene bir ay erken döndü. Köy sakinlerinden Nihat Ersarı, leyleklerin erken dönüşünü havaların güzel gitmesine bağlayarak, '10'uncu ayda buradan göç etmeye başlıyor, bu sabah geri geldi' dedi. Yöre halkından Muharrem Erbil ise leyleklerin genelde mart ayında köylerine geldiğini ancak bu yıl hava güzel olduğu için çok erken geldiklerini belirtti.

14.02.2024 09:59  Güncelleme: 10:00
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Kars'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle baharın müjdeleyicisi leylekler bu yıl erken geldi.

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla il merkezine bağlı Kümbetli köyündeki yuvalarına bu sene bir ay erken döndü.

Köy sakinlerinden Nihat Ersarı, AA muhabirine, leylek yuvasının evinin yanında olduğunu belirterek, "Havalar bu sene güzel gitti, leylekler de erken geldi. 10'uncu ayda buradan göç etmeye başlıyor, bu sabah geri geldi." dedi.

Yöre halkından 74 yaşındaki Muharrem Erbil de leyleklerin genelde mart ayında köylerine geldiğini anlatarak, "Bu yıl kışımız iyi geçti, kar çok olmadı, havalar sıcak. 'Leylek 8'e gelmez, 9'a kalmaz' diyoruz ama bu yıl hava güzel, çok erken geldi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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