Kars\'ta Nevruz Bayramı kutlamalarında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli yakalandı

Fatih Erbakan Malatya'da temaslarda bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen iftar programına katıldı. Konuşmasında partilerinin üye sayısının hızla arttığını ve hedeflerinin 1 milyon üyeye ulaşmak olduğunu belirtti. Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin medyada da sıkça konuşulduğunu ve hedeflerinin konuşulması olduğunu ifade etti.