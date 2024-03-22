Kars'ta Nevruz Bayramı kutlamalarında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kars'ta Nevruz Bayramı kutlamalarında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli yakalandı

Kars\'ta Nevruz Bayramı kutlamalarında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli yakalandı

Kars'ta Nevruz Bayramı kutlamalarında havai fişek atıp izinsiz ateş yakarak gösteri yapmak isteyen bazı kişiler, itfaiye ekiplerine taş atarak saldırdı. Polis ekipleri, olayda zarar gören belediye araçlarının da bulunduğu 18 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

22.03.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Nevruz Bayramı kutlamalarında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli yakalandı.

Kentin farklı mahallelerinde Nevruz Bayramı'nı kutlamak isteyen bazı kişiler, havai fişek atıp izinsiz ateş yakarak gösteri yapmak istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ateşleri söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine bazı göstericiler taşla saldırdı.

Belediye araçlarının da zarar gördüğü olayda, polis ekipleri, taşlı saldırı düzenleyen 18 kişiyi tespit etti.

Ekiplerce yapılan çalışmada 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Nevruz Bayramı, İtfaiye, Kars, Olay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Nevruz Bayramı kutlamalarında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fatih Erbakan Malatya'da temaslarda bulundu
    23:25 Fatih Erbakan Malatya'da temaslarda bulundu

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen iftar programına katıldı. Konuşmasında partilerinin üye sayısının hızla arttığını ve hedeflerinin 1 milyon üyeye ulaşmak olduğunu belirtti. Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin medyada da sıkça konuşulduğunu ve hedeflerinin konuşulması olduğunu ifade etti.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'daki saldırı sonrası Lavrov ile görüştü
    23:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'daki saldırı sonrası Lavrov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, terör saldırısını kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

  • Bursa'da 6 Yavru Kedinin Başları Kesilerek Öldürüldü
    23:12 Bursa'da 6 Yavru Kedinin Başları Kesilerek Öldürüldü

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan sokak kedisi ve yavruları vahşice öldürüldü. Apartman sakinleri, 6 yavrunun boynunun kesildiğini, anne kedinin ise kuyruğunun kesildiğini görünce şok oldu. Polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.


22:25 ABD, Rusya’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
22:19 ABD’den Moskova’da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler
21:38 Moskova’daki terör saldırısından ilk görüntüler Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar
21:08 Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
20:46 Moskova’da terör saldırısı: En az 40 ölü, 100’den fazla yaralı var Moskova'da terör saldırısı: En az 40 ölü, 100'den fazla yaralı var
20:08 Hatay’da Lütfü Savaş’a saldırı Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı
19:51 Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz
19:08 CHP’deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu’ndan ilk sözler CHP'deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk sözler
19:02 Batman’da çeyiz evi açılışında izdiham Batman'da çeyiz evi açılışında izdiham
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız
17:19 Samsun’da 5 çocuk annesi altın hırsızı tutuklandı Samsun'da 5 çocuk annesi altın hırsızı tutuklandı
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 23:25:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Nevruz Bayramı kutlamalarında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement