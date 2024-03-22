Kars'ta Nevruz Bayramı kutlamalarında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli yakalandı.
Kentin farklı mahallelerinde Nevruz Bayramı'nı kutlamak isteyen bazı kişiler, havai fişek atıp izinsiz ateş yakarak gösteri yapmak istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ateşleri söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine bazı göstericiler taşla saldırdı.
Belediye araçlarının da zarar gördüğü olayda, polis ekipleri, taşlı saldırı düzenleyen 18 kişiyi tespit etti.
Ekiplerce yapılan çalışmada 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Nevruz Bayramı kutlamalarında itfaiye ekiplerine taş atan 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen iftar programına katıldı. Konuşmasında partilerinin üye sayısının hızla arttığını ve hedeflerinin 1 milyon üyeye ulaşmak olduğunu belirtti. Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin medyada da sıkça konuşulduğunu ve hedeflerinin konuşulması olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, terör saldırısını kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan sokak kedisi ve yavruları vahşice öldürüldü. Apartman sakinleri, 6 yavrunun boynunun kesildiğini, anne kedinin ise kuyruğunun kesildiğini görünce şok oldu. Polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?