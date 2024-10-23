Kars'ta Otomobil ve İş Makinesi Çarpıştı: 6 Öğretmen Yaralı - Son Dakika
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Kars'ta Otomobil ve İş Makinesi Çarpıştı: 6 Öğretmen Yaralı

Susuz'da otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 6 öğretmen yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

23.10.2024 10:47
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Kars'ın Susuz ilçesinde, otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu 6 öğretmen yaralandı.

Tolga B. idaresindeki 01 AUG 978 plakalı otomobil, Çamçavuş köyü mevkiinde Tolga Z'nin kullandığı iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada, otomobildeki sürücü ile İlayda D, Elif A, İlayda Ç, Hatice B. ve İlyas E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine sevk edildi.

Otomobildekilerin Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler olduğu öğrenildi.

Kars Valisi Ziya Polat da kazada yaralanan öğretmenleri hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerine bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Otomobil ve İş Makinesi Çarpıştı: 6 Öğretmen Yaralı - Son Dakika

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