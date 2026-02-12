Kars'ta Otomobil ve Tır Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
Kars'ta Otomobil ve Tır Çarpıştı: 6 Yaralı

12.02.2026 16:38
Kars'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Birkan Çelik (65) idaresindeki 36 ABD 144 plakalı otomobil, Kars-Erzurum kara yolu Kağızman kavşağında Hayri Atilla (61) yönetimindeki 36 SA 252 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki N.E, Ö.G, S.A. ve Y.Ş. yaralandı.

İhbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA

