Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı, 4 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı, 4 hayvan telef oldu

Kars\'ta otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı, 4 hayvan telef oldu

Kars'ta Onur Ç. yönetimindeki bir otomobil, Selim ilçesi yakınlarında yolun karşısına geçen büyükbaş hayvanlara çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki Merve Ç. yaralandı ve 4 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, araçta bulunan Merve Ç'nin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

02.05.2024 11:25
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Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı, 4 hayvan telef oldu.

Onur Ç. yönetimindeki 60 ABJ 102 plakalı otomobil, Selim ilçesi yönünde ilerlerken Benli Ahmet köyü yakınlarında yolun karşısına geçen büyükbaş hayvanlara çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Merve Ç. yaralandı, 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, araçta yolcu konumundaki Merve Ç'nin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kars'ta otomobilin büyükbaş hayvanlara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı, 4 hayvan telef oldu - Son Dakika
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