Kars'ta Pikap Dereye Düştü, 3 Yaralı
Kağızman'da pikabın dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı; sağlık ekipleri sevk edildi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde pikabın dereye düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Musa Kaçihan (33) idaresindeki 24 ABB 672 plakalı pikap, Yukarıdere Mahallesi'nde yol kenarındaki dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kağızman Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Pikap Dereye Düştü, 3 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?