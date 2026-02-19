Kars'ta Ramazan İftarları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Ramazan İftarları Başlıyor

Kars\'ta Ramazan İftarları Başlıyor
19.02.2026 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Belediyesi, ramazan boyunca her gün 350 kişiye iftar verecek, destekler devam edecek.

Kars Belediyesi ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık 350 kişilik iftar verecek.

Belediyenin iftar sofrası bu yıl da millet bahçesinde kurulacak.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, gazetecilere, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği bir ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayının rahmet ve paylaşma ayı olduğunu ifade eden Senger, "Geçen yıl da yaptığımız gibi bu yıl da inşallah Fethiye Camisi bahçesinde bulunan millet bahçemizde ramazan ayı dolayısıyla iftar programları gerçekleştireceğiz. Değerli iş adamlarımızın destekleriyle her gün yaklaşık 350 vatandaşımıza, iftar saatinde evine yetişemeyen, öğrenci, maddi durumu yetersiz hemşerilerimize iftar sunacağız." dedi.

Senger, ramazan ayında da evde bakım hizmetinden faydalanan vatandaşların evlerine yemeklerinin götürüleceğini anlatarak, "Evde bakım hizmeti sunduğumuz vatandaşlarımıza da evlerine yemeklerini göndereceğiz, aynı zamanda iftar saatinde nöbette, uygulama noktasında bulunan kolluk kuvvetlerimize de de iftar paketlerini ulaştıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kars Belediyesi, Yerel Haberler, Ötüken Senger, Fethiye, Güncel, İftar, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Ramazan İftarları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
09:52
Taraftarlar kara kara düşünüyor Galatasaray’ı bekleyen zorlu süreç
Taraftarlar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ı bekleyen zorlu süreç
09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
09:19
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:27:47. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Ramazan İftarları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.