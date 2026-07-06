Kars'ta bugün öğleden sonra yağmur etkili oldu. Sağanak halde yaşanan yağış kent merkezinde trafiği olumsuz etkiledi. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte şehrin birçok ana arterinde su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar sağanak yağıştan kafelere sığınarak kurtuldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Atatürk Caddesi ile Ali Paşa Caddesi kavşağında bulunan bir ağaç kökünden koparak, devrildi. Olayda yaralanan olmazken, belediye ekipleri su tahliye işlemleri başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Sağanak Yağış ve Fırtına - Son Dakika
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