Kars\'ta Sağanak Yağış ve Fırtına

KARS'ta etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar göle dönerken fırtınada bir ağaç kökünden devrildi.

Kars'ta bugün öğleden sonra yağmur etkili oldu. Sağanak halde yaşanan yağış kent merkezinde trafiği olumsuz etkiledi. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte şehrin birçok ana arterinde su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar sağanak yağıştan kafelere sığınarak kurtuldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Atatürk Caddesi ile Ali Paşa Caddesi kavşağında bulunan bir ağaç kökünden koparak, devrildi. Olayda yaralanan olmazken, belediye ekipleri su tahliye işlemleri başlattı.