Kars'ta Şap Hastalığı Kontrol Altında
Kars'ta Şap Hastalığı Kontrol Altında

Kars\'ta Şap Hastalığı Kontrol Altında
21.08.2025 14:51
Kars'ta alınan önlemlerle 600 bin büyükbaş ve 1 milyon küçükbaş hayvan meralara döndürüldü.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, kentteki SAT-1 tip şap hastalığına ilişkin, "Alınan tedbirler sayesinde hastalığın seyrini değiştirdik ve çok şükür 600 bin büyükbaş ve 1 milyonun üzerindeki küçükbaş hayvanımızı yeniden meralara döndürdük." dedi.

Aydın, SAT-1 tip şap hastalığının söndürüldüğü kentte, merada hayvanlarını otlatan çoban ve besicilerle bir araya geldi.

Dikme köyü merasında besici ve çobanların sorunlarını dinleyen Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ın Türkiye'nin hayvancılıktaki en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

60 yıl aradan sonra ilk defa Türkiye'de görülen SAT-1 serotipli şap hastalığına karşı çok hızlı ve etkin bir şekilde harekete geçtiklerini ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli 100 veteriner hekim, sahada gece gündüz çalışarak, bakanlığımıza bağlı Şap Enstitüsü tarafından geliştirilen aşıları uyguladı. 60 ton dezenfektan kullanılarak yalnızca işletmeler değil, mera ve yaylalarda hayvanların toplandığı alanlar ile ağıllar da dezenfekte edildi. Ayrıca 550 bin büyükbaş ve 450 bin küçükbaş olmak üzere toplam 1 milyon hayvanımız sağlık taramasından geçirildi. Bununla birlikte çiftçilerimize bilgilendirme toplantıları ile eğitimler verildi."

"Hayvanımızı yeniden meralara döndürdük"

Çalışmaların karantina tedbirleri ile birlikte yürütüldüğünü anlatan Aydın, "Alınan bu tedbirler sayesinde hastalığın seyrini değiştirdik ve çok şükür 600 bin büyükbaş ve 1 milyonun üzerindeki küçükbaş hayvanımızı yeniden meralara döndürdük." dedi.

Mücadelenin henüz bitmediğini işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Hastalığın yeniden ortaya çıkmaması ve yayılmaması için aşılama çalışmalarımız devam etmektedir. Bu noktada üreticilerimizin duyarlılığı büyük önem taşımaktadır. Aşılamaya katılım, hem sürülerimizin sağlığı ve hayvan hareketlerinin serbest hale gelmesi için hem de ülkemizin hayvancılığı açısından hayati bir unsurdur. Bugün itibarıyla Kars, ülkemizin besilik hayvan ihtiyacını karşılamaya hazırdır. Bununla birlikte bu bereketli topraklardan elde edilen sütlerle ürettiğimiz Kars kaşarı, gravyeri ve tereyağıyla da ülkemizin sofralarına hem değer hem lezzet katmaya devam ediyoruz."

Özveriyle çalışan veteriner hekimlere, mesai arkadaşlarına ve duyarlılık gösteren tüm üreticilere teşekkür eden Aydın, "Hastalığın görülmesiyle birlikte bakanlığımızın bize tahsis ettiği 260 bin doz SAT-1 serotip içeren şap aşısını uygulamaya devam ediyoruz, süreç içerisinde ilimizdeki tüm hayvanları serotip karşı aşılayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Enver Aydın, Çiftçilik, Güncel, Aydın, Tarım, kars, Son Dakika

13:26
