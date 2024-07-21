Kars'ta Sarıçam Ormanları Yaz Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta Sarıçam Ormanları Yaz Festivali düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneği (SARGED) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sarıçam Ormanları Yaz Festivali gerçekleştirildi. Festivalde, Yudum, Hozan Beşir ve yerel sanatçılar sahne aldı. Festivalde türkü ve halaylarla katılımcılar eğlendirildi. Festivalin sonunda plaket sunumu yapıldı.

21.07.2024 14:39
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Kars'ta, Sarıkamış 2. Uluslararası Sarıçam Ormanları Yaz Festivali gerçekleştirildi.

Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneği (SARGED) organizesiyle Hükümet Konağı önündeki alanda düzenlenen festivalde, Yudum, Hozan Beşir ile yerel sanatçılar sahne aldı.

Sanatçılar, türkü ve halaylarla katılımcıları eğlendirdi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, gazetecilere, SARGED tarafından güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Dernek Başkanı Deniz Kaya ve ekibine çok teşekkür eden Aslantatar, "İnşallah ilerleyen yıllarda Sarıkamışlıların sosyal hayata bağlanmaları için daha güzel etkinlikler yapacağız, emeği geçenler çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaya da festivale katkı sunan Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, mahalle muhtarları ve sponsorlara teşekkür etti.

İki yıldır Sarıkamış halkını sosyal kültürel etkinliklerle bir araya getirdiklerini dile getiren Kaya, "Herkesi bu alanda el ele omuz omuza bir araya getirdik. Çünkü biz bu şehrin çocukları olarak böyle büyüdük, böyle gördük. Bu geleneği birlikte yaşama adına yaptık. Bu şehrin çocuklarına kurban olurum." diye konuştu.

Sanatçı Yudum ise organizasyonu yapanlara teşekkür ederek, "O kadar çok mutluyum ki ben onlara doyamadım, onlar bana doyamadı. Yağmura rağmen benim canım hemşehrilerim beni yalnız bırakmadılar. Biz bu topraklarda doğduk, iyi ki buralıyım bundan şeref duyarım." ifadelerini kullandı.

Festival, plaket sunumuyla sona erdi.

Kaynak: AA

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