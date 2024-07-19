Kars'ta sel felaketi: Köyler sular altında kaldı - Son Dakika
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Kars'ta sel felaketi: Köyler sular altında kaldı

Kars'ta sağanak yağmur ve şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 köy sular altında kaldı. Selim ve Kağızman ilçelerinde meydana gelen sel sonucu evler, ahırlar ve araçlar sular altında kaldı. Tarım arazileri de zarar gördü. Meteoroloji ise sağanak yağmur ve sel uyarısında bulundu.

19.07.2024 11:35
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Kars'ta sel felaketi: Köyler sular altında kaldı

Kentte yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

KARS - Kars'ta sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağmurun etkili olduğu 2 köy sular altında kaldı. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ta son günlerde etkili olan yağmur, tarım arazilerine zarar verirken, şiddetli yağmur sonrası meydana gelen sel ise ev, ahır ve araçları sular altında bıraktı. Kars'ın Selim ve Kağızman ilçelerinde etkili olan yağmur sonrası oluşan sel Büyük Oluklu ve Selim Yukarı Kotanlı köyünde yağmur sonrası oluşan sel, evleri sular altında bırakırken, evlerdeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Araçların da sular altında kaldığı köylerde ekili tarım arazileri de zarar gördü. Sel sularından zarar gören köylerde hasar tespit çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

"Meteorolojinde sağanak yağmur ve sel uyarısı"

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Kars ve çevresi için bugünde sağanak yağmur ve sel uyarısında bulundu. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; Yağışların Kars çevreleri ve Ağrı'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, 19.07.2024 Cuma günü Kars çevreleri ile Ağrı'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

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