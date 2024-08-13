Kars'ta Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İran Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

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Kars'ta yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde, durumundan şüphelenilen İran uyruklu Hassan R'nin üzerinde yapılan aramada 205 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hassan R, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.