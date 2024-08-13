Kars'ta Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İran Uyruklu Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İran Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Kars'ta durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada İran uyruklu bir şüphelinin üzerinde 205 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.08.2024 09:55
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Kars'ta yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünde, durumundan şüphelenilen İran uyruklu Hassan R'nin üzerinde yapılan aramada 205 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hassan R, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

3-sayfa, İran, kars, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İran Uyruklu Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İran Uyruklu Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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