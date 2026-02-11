Kars'ta Servis Aracı Tipiyle Kara Saplandı - Son Dakika
Kars'ta Servis Aracı Tipiyle Kara Saplandı

Kars\'ta Servis Aracı Tipiyle Kara Saplandı
11.02.2026 21:09
Borluk köyünden öğrenci taşıyan servis minibüsü yoğun tipi nedeniyle kara saplandı, kurtarıldı.

KARS merkeze bağlı Borluk köyünden, 30 Ekim Mahallesi'nde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis aracı, tipi nedeniyle kara saplandı. Araç, iş makinesiyle kurtarıldı.

Kars'a Borluk köyünden, 30 Ekim Mahallesi'nde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü yoğun tipi sebebiyle kara saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine Kars İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi. İş makinesine bağlanan halatla minibüs bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaynak: DHA

SON DAKİKA: Kars'ta Servis Aracı Tipiyle Kara Saplandı - Son Dakika
