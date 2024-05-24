Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 90 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırıldı.
Merkeze bağlı Mezra köyünde yalnız yaşayan T.Y'den bir süre haber alamayan komşuları, kadının evine gitti.
Kapının kilitli olması nedeniyle eve giremeyen komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmada evin kapısı açıldı.
Ekipler, yaşlı kadını sobanın yakınında hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.
T.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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