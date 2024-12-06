Kars'ta Soğuk Hava Etkili - Son Dakika
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Kars'ta Soğuk Hava Etkili

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Kars'ta sıcaklık eksi 13 dereceye düşerken, vatandaşlar araçlarındaki buzları kazıyor.

06.12.2024 11:12
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Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

KARS - Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor, kentte soğuktan araçların camları buz tutarken, termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gösterdi. Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta bazı vatandaşlar ise yem bulmakta zorlanan güvercinlere yem verdi.

Kars'ta kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte soğuk hava etkisini artırdı. Gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 17 dereceyi gösterirken, gündüz saatlerinde sıcaklık eksi 13 derece oldu.

Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, vatandaşlar ise sabah saatlerinde araçlarının camlarının buzunu kazıyarak güne başladı.

Hava sıcaklığının eksi 13 derece olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars'ta sabaha eksi 13 dereceyle uyandık. Araçlarımızın camları buz tuttu. Kars adeta buz kesti. Yılın en soğuk gecesini yaşadık. Araçlarımızın camlarının buzunu sabahları kalkınca kazımak zorunda kalıyoruz" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda, bölgede soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğine dikkat çekildi. Özellikle gece saatlerinde daha da düşen sıcaklıklar nedeniyle don ve buzlanma olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.

Kaynak: İHA

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