Kars'ta Su Kaynakları Yönetimi Toplantısı - Son Dakika
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Kars'ta Su Kaynakları Yönetimi Toplantısı

26.06.2025 17:05
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Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Fındık, iklim değişikliği ve su kaynaklarını yönetme vurgusu yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, "İklim değişiyor ama buna uyum sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele etmek bizlerin elinde. Bunu yapabilmek için de su kaynaklarımızı planlı, program ve akıcı bir şekilde yönetmemiz gerekiyor." dedi.

Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonunda düzenlenen "2025 Yılı İl Su Kurulu Toplantısı" Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de hem vatandaşların tüketim alışkanlıkları hem de iklim değişikliğinin etkisiyle su kaynaklarının olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.

Fındık, iklim değişikliğinin etkisiyle su sıkıntısının yaşanabileceğini ifade ederek, "Yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda çok değil 2030 yılında artık iklim değişikliğinin de etkisiyle su stresi yaşayan ülke konumundan maalesef su kısıtı yaşayan ülke konumuna doğru yaklaşıyoruz. Şu an yıllık 1308 metreküp kullanımımız var. Ancak 2030 yılında işte önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde öngörümüz artık 1000 metreküpe yaklaşacağımız. 1000 metreküp demek az önce bahsettiğim gibi su kısıtlı yaşayan ülkeler konumuna ulaşmamız demek." dedi.

Su kaynaklarının planlı ve programlı kullanılması gerektiğine işaret eden Fındık, şunları kaydetti:

"İklim değişiyor ama buna uyum sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele etmek bizlerin elinde. Bunu yapabilmek için de su kaynaklarımızı planlı, program ve akıcı bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda bizler 2023 yılında su verimliliği seferberliğine başladık. Su verimliliği seferberliği başladıktan hemen sonra su verimliliği strateji belgesi yayınladık ve 114 hedef belirledik. Bu 114 hedef tüm sektörleri ilgilendiren, suyun verimli kullanılmasını gerektiren hedefler. Bunların da sıkı bir şekilde takibini gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda Ulusal Su Kurulunu teşkil ettik. Sayın Bakanımızın başkanlığında diğer bakanlıkların bakan yardımcılarından teşkil edilen bir kurul. Bu kurul vasıtasıyla da suyun ulusal düzeyde koordinasyonu ve planlı bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır."

Ulusal Su Kurulunun altında iki yapının daha bulunduğunu anlatan Fındık, "Bunlardan ilki havza kurulları, onun altında da il su kurulları bulunmaktadır. Bugün burada Kars İl Su Kurulunun ikinci toplantısını gerçekleştireceğiz. Hem geçtiğimiz yıl alınan kararları değerlendireceğiz hem de varsa ilimizde su ile ilgili bir sıkıntı bunu nasıl çözebiliriz, bunu istişare ederek alacağımız kararlarla netleştirmeye çalışacağız. Burada çözemediğimiz sorunları bizler Ulusal Su Kuruluna taşıyacağız ve Ulusal Su Kurulunda gündem maddesi olarak ele almaya çalışacağız." diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından toplantı sunumlar ve değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Satuk Buğra, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Tarım, Çevre, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Su Kaynakları Yönetimi Toplantısı - Son Dakika

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