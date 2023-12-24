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Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu - Son Dakika
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Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, 75 metreden akan Susuz Şelalesi'nin bir bölümü buzla kaplandı. Dere, nehir ve göletlerin buzla kaplandığı ilde, yollarda buzlanma meydana geldi.

Kars\'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
24.12.2023 - 12:19,
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Kars'ta, 75 metreden akan Susuz Şelalesi soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte, soğuk hava etkili oluyor.

Dere, nehir ve göletlerin buzla kaplandığı ilde, bazı şelaleler kısmen dondu. Karla birlikte etkili olan tipi nedeniyle de yollarda buzlanma meydana geldi.

Soğuk havanın etkisiyle Kars- Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin de bir bölümü buzla kaplandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu - Son Dakika
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