Kars'ta Tanker Kazası: Yaralılar Var
Kars'ta Tanker Kazası: Yaralılar Var

Kars'ta Tanker Kazası: Yaralılar Var
15.03.2026 15:18
Kars'ta zift yüklü tanker devrildi, kereste yüklü TIR çarptı. Sürücüler yaralandı, yol kapatıldı.

KARS'ta devrilen zift yüklü tankere, kereste yüklü TIR'ın çarptığı kazada sürücüler yaralandı. Tonlarca ziftin yola akması nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, öğle saatlerinde Kars-Arpaçay-Çıldır kara yolunda meydana geldi. Kars'tan Çıldır yönüne giden Yusuf Aslan idaresindeki zift yüklü tanker, yoğun kar yağışı ve sisin görüş mesafesini düşürmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Bu sırada karşı yönden gelen Behrouz Rajabidizajyekan yönetimindeki kereste ve mermer yüklü TIR, devrilen tankere çarptı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tankerde bulunan tonlarca ziftin yere akması üzerine kara yolu, trafik güvenliği gerekçesiyle bir süre ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede temizlik çalışması yaparken, jandarma ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Tanker Kazası: Yaralılar Var - Son Dakika

SON DAKİKA: Kars'ta Tanker Kazası: Yaralılar Var - Son Dakika
