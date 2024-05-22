Kars'ta Tedavi Edilen Kara Akbaba ve Bozkır Kartalı Doğaya Bırakıldı - Son Dakika
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Kars'ta Tedavi Edilen Kara Akbaba ve Bozkır Kartalı Doğaya Bırakıldı

Kars\'ta Tedavi Edilen Kara Akbaba ve Bozkır Kartalı Doğaya Bırakıldı

Kars'ta doğada güçsüz olarak bulunan kara akbaba ve bozkır kartalı, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi. Tedavileri tamamlanan hayvanlar, Kars Valisi Ziya Polat ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Resul Gök'ün katılımıyla doğaya salındı. Vali Polat, hayvanların tedavilerinin ardından yaban hayatlarına geri gönderildiğini ve her türlü çalışmayı yapacaklarını belirtti.

22.05.2024 15:49
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Kars'ta, doğada güçsüz olarak bulunup tedavileri tamamlanan kara akbaba ve bozkır kartalı doğaya bırakıldı.

Doğada 6 ay önce güçsüz olarak bulunan kara akbaba ve bozkır kartalı, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Burada tedavileri tamamlanan yaban hayvanları, Kars Valisi Ziya Polat ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Resul Gök'ün katılımıyla doğaya salındı.

Kars Valisi Polat, gazetecilere, emeği geçen ekiplere teşekkür ederek, "Hep söylüyoruz, canlar hepimize emanet, Rabb'imin yarattığı hayvanlar da hepimize emanet." dedi.

Tedavilerinin ardından 2 hayvanı bugün yaban hayatlarına geri gönderdiklerini anlatan Polat, bu canlıları sevmek zorunda olduklarını, gerektiğinde de her türlü çalışmayı yapacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Tedavi Edilen Kara Akbaba ve Bozkır Kartalı Doğaya Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Tedavi Edilen Kara Akbaba ve Bozkır Kartalı Doğaya Bırakıldı - Son Dakika
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