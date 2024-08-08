Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi

Kars'ta gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya ait toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Operasyonda ele geçirilen malzemeler imha edildi.

08.08.2024 10:10
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Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığınca, Kağızman'da düzenlenen operasyonda tespit edilen gömü noktasında, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından toprağa gömüldüğü değerlendirilen 80 kilogram küp şeker, 41 litre ayçiçeği yağı, 6 kilogram sofra tuzu ele geçirildi.

Yaşam malzemeleri imha edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

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