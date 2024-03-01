Kars\'ta Uluslararası Konferans ve Tanıtım Etkinlikleri Başladı

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Kars'ta Valiliğin himayesinde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yürütülen "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi" kapsamında düzenlenen "Uluslararası Kars Konferansı ve Tanıtım Etkinlikleri" başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve tanıtım videosunun gösterimiyle başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, STK ve Kafkas Üniversitesinin turizm çalışmalarına destek vermesi gerektiğini ve şehre bir bilim müzesi yapmak istediklerini söyledi.

Polat, Kars'ta turizmin her geçen gün iyiye gittiğini belirterek, "Sarıkamış otelleri yüzde 70-80 dolu, merkezdeki otellerimiz de öyle. Buralardaki otellere gelen ziyaretçilerimizin yüzündeki gülümsemeyi görmek bizi mutlu ediyor. Turizmde en iyi tanıtım insan tanıtımıdır. Buradan mutlu ayrılan insanların anlatımıdır. Bunun için insan odaklı çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nin önemine dikkati çeken Polat, "Buralar, atalarımızın ilk fethettiği topraklar, Sultan Alparslan'ın ilk cuma namazını kılışı, ilk Türk camisi, ilk Türk mezarlığı, ilk Türk çarşısı, hepsi burada. Bu destinasyonlarla ilgili özel çalışmalar yapmamız gerekiyor, Ani Ören Yeri'nde müze çok güzel bir fikir, en kısa zamanda gerçekleşmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kars peyniri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne neden girmesin?"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz da UNESCO olarak 75. yılı kutladıklarını ve Ankara dışındaki ilk etkinliği Kars'ta yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Kars peyniri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne neden girmesin? Bunlar için çalışmak lazım. Önemli olan yereldeki faaliyetler. Yerelde çalışmazsanız ulusalda ya da uluslararası platformda 'Bu listeye girin' diye kapınızı çalmazlar. Bu nedenle küsmek ya da kenara çekilmek değil kapıları sonuna kadar zorlamak lazım." diye konuştu.

SERHAT Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca da 5,5 milyon avroluk "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi"nin yüzde 85'inin Avrupa Birliği, yüzde 15'inin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğini söyledi.

Karaca, şöyle konuştu:

"Proje, inşaat ve turizm olmak üzere iki bileşenden oluşuyor. Temmuz 2023'te tamamlanan inşaat bileşeni kapsamında Kars Merkez Haydar Aliyev Caddesi'nde 23 tescilli, 9 tescilsiz binanın cephe iyileştirmesi, kaldırım ve yol yenilemesi, aydınlatma ve çevre düzenleme işlemleri ile işaret ve sokak levhalarının montajı yapıldı. Ani Ören Yeri'nin koruma çitleriyle kapatılması, işaret ve levhaların konumlandırılmasıyla tanıtım işlemleri gerçekleştirildi."

Açılış konuşmaları sonrası düzenlenen panellerde "Yöresel Gastronominin Turizme Etkisi", "İklim Değişikliğinin Dağ ve Kış Turizmi ile Kayak Merkezlerine Etkileri ve Bu Yönde Avrupa'da Alınan Önlemler ile En İyi Örnekler" ve "Zaman ve Tarihe Yolculuk: Kars'ın Kültürel Miras ve Tarih Alanlarındaki Zenginliği" konuları ele alındı.

Programda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz, Kars Valisi Polat ve SERHAT Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Karaca'ya UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ankara Arslanhane Camisi'nin konu alındığı kitabı hediye etti. ???????