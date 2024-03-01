Kars\'ta Uluslararası Konferans ve Tanıtım Etkinlikleri Başladı

Kars'ta Valiliğin himayesinde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yürütülen "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi" kapsamında düzenlenen "Uluslararası Kars Konferansı ve Tanıtım Etkinlikleri" başladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve tanıtım videosunun gösterimiyle başladı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, STK ve Kafkas Üniversitesinin turizm çalışmalarına destek vermesi gerektiğini ve şehre bir bilim müzesi yapmak istediklerini söyledi.
Polat, Kars'ta turizmin her geçen gün iyiye gittiğini belirterek, "Sarıkamış otelleri yüzde 70-80 dolu, merkezdeki otellerimiz de öyle. Buralardaki otellere gelen ziyaretçilerimizin yüzündeki gülümsemeyi görmek bizi mutlu ediyor. Turizmde en iyi tanıtım insan tanıtımıdır. Buradan mutlu ayrılan insanların anlatımıdır. Bunun için insan odaklı çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nin önemine dikkati çeken Polat, "Buralar, atalarımızın ilk fethettiği topraklar, Sultan Alparslan'ın ilk cuma namazını kılışı, ilk Türk camisi, ilk Türk mezarlığı, ilk Türk çarşısı, hepsi burada. Bu destinasyonlarla ilgili özel çalışmalar yapmamız gerekiyor, Ani Ören Yeri'nde müze çok güzel bir fikir, en kısa zamanda gerçekleşmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Kars peyniri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne neden girmesin?"
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz da UNESCO olarak 75. yılı kutladıklarını ve Ankara dışındaki ilk etkinliği Kars'ta yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Kars peyniri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne neden girmesin? Bunlar için çalışmak lazım. Önemli olan yereldeki faaliyetler. Yerelde çalışmazsanız ulusalda ya da uluslararası platformda 'Bu listeye girin' diye kapınızı çalmazlar. Bu nedenle küsmek ya da kenara çekilmek değil kapıları sonuna kadar zorlamak lazım." diye konuştu.
SERHAT Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca da 5,5 milyon avroluk "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi"nin yüzde 85'inin Avrupa Birliği, yüzde 15'inin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklendiğini söyledi.
Karaca, şöyle konuştu:
"Proje, inşaat ve turizm olmak üzere iki bileşenden oluşuyor. Temmuz 2023'te tamamlanan inşaat bileşeni kapsamında Kars Merkez Haydar Aliyev Caddesi'nde 23 tescilli, 9 tescilsiz binanın cephe iyileştirmesi, kaldırım ve yol yenilemesi, aydınlatma ve çevre düzenleme işlemleri ile işaret ve sokak levhalarının montajı yapıldı. Ani Ören Yeri'nin koruma çitleriyle kapatılması, işaret ve levhaların konumlandırılmasıyla tanıtım işlemleri gerçekleştirildi."
Açılış konuşmaları sonrası düzenlenen panellerde "Yöresel Gastronominin Turizme Etkisi", "İklim Değişikliğinin Dağ ve Kış Turizmi ile Kayak Merkezlerine Etkileri ve Bu Yönde Avrupa'da Alınan Önlemler ile En İyi Örnekler" ve "Zaman ve Tarihe Yolculuk: Kars'ın Kültürel Miras ve Tarih Alanlarındaki Zenginliği" konuları ele alındı.
Programda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz, Kars Valisi Polat ve SERHAT Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Karaca'ya UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ankara Arslanhane Camisi'nin konu alındığı kitabı hediye etti. ???????
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Uluslararası Konferans ve Tanıtım Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars'taki bir ortaokulda maket mezarın çevresinde ağlayan öğrencilerin fotoğrafını Meclis Genel Kurulu'nda göstererek, ÇEDES uygulamasına tepki gösterdi. Alp, 'Bu çocuğun psikolojisini düşünmüyor musunuz? Nasıl Bakandır bu Yusuf Tekin? Şu anda bunun yanlış olduğunu siz de kabul ediyorsunuz ama bunun tedbirini almalısınız. Bu ÇEDES uygulaması çok yanlış sonuçlara doğru gidiyor' dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Ankara'ya döndükten sonra bakanlıklarda görüşmeler gerçekleştiren Ölmeztoprak, Malatya'nın öncelikli beklentilerini ve vatandaşların taleplerini iletti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve AFAD'da yapılan ziyaretlerde devam eden çalışmalar, yeni projeler ve yatırımlar görüşüldü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beykoz’daki halk buluşmasında; “Çıkmışlar, tekrar oy istiyorlar. Hatta 1994’te kazanmış ya, ‘94 ruhuyla’ diyorlar. Kardeşim, 94 ruhu dediğin nedir? Ankara’da Melih Gökçek belediyeciliğidir. Burada o günden itibaren İstanbul’a ihanetin başlangıç günüdür. Ben demiyorum, Tayyip Bey diyor. Diyor ki, ‘Biz yatay mimari yapamadık, dikey mimariyi tercih ettik. İstanbul’a hançerleri sapladık. Burada benim de suçum var’. Doğru söylüyor, rakamı söyleyeyim mi? O geldiğinde İstanbul’da kaç gökdelen vardı, 4. O giderken kaç vardı, tam 247. İstanbul’a 243 tane hançer saplayanın bundan sonra İstanbul’a vereceği hiçbir şeyi yoktur. Uzak dursunlar, gölge etmesinler yeter” dedi.
İYİ Parti'nin Bursa'da keşfedilen fay hattının araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması için verdiği Meclis araştırma önergesi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, fay hattının imar planlarına işlenmesi gerektiğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler, Beykoz’da halkla buluştu. Ülkenin en büyük sorunlarının başında ekonomik krizin geldiğini belirten İmamoğlu, “En büyük paramız 200 lirayı, 14 sene önce bu hükümet çıkardı. 14 sene önce 200 lira, 130 dolar yapıyordu. Dün akşam arkadaşlarım, raporunu çıkarttılar. Şu anda 6,5 dolar yapıyor. Öğlene doğru arkadaşım beni aradı, ‘Başkanım, belki de bugün 6 dolara düşecek’ dedi. 130 dolar nere, 6 dolar nere? Hani bunu diyordu ya ‘Nereden nereye.’ Nereden nereye!” dedi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kapaklı Mimarsinan Mahallesindeki bir depoda 20 ton sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığı tespit edildi. Irak uyruklu 2 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde bindikleri fiber karinalı lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle su alması sonrası batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 7'si çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde hep birlikte ipi göğüsleyeceklerini belirterek, 'Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak.' dedi. Özhaseki, kentte bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Programı'nda, AK Parti olarak 22 yıldır hizmet belediyeciliği, marka şehirler, gönül belediyeciliği olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?