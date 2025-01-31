Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kars'ta İran uyruklu 2 zanlının mide ve bağırsaklarında toplam 507 gram uyuşturucu ele geçirildi.

31.01.2025 15:47
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Kars'ta mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Digor İlçe İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Kars-Digor kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada İran uyruklu 2 kişinin çantalarında madde arama köpeği "Tabla" ile yapılan aramada 7 parça halinde 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin, mide ve bağırsaklarında da 4 parça rulo halinde 210 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Uyuşturucular cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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