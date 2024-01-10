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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, terazi ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Kars\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1\'i Tutuklandı
10.01.2024 - 09:27,
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Kars'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinden 1'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekiplerince daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 3 parça halinde 225,46 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, suçtan elde edilen 3 bin 500 lira ve cam aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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