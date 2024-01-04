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KARS'ta Uyuşturucu Partisine Polis Baskını: 8 Gözaltı - Son Dakika
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KARS'ta Uyuşturucu Partisine Polis Baskını: 8 Gözaltı

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir apart dairede düzenlenecek olan uyuşturucu partisine operasyon düzenledi. Operasyonda 61,37 gram metamfetamin ele geçirildi ve 8 kişi gözaltına alındı. İ.C.D. tutuklanırken, diğer 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.01.2024 - 13:06,
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KARS'ta bir apartman dairesindeki uyuşturucu partisine polisin yaptığı baskında, 1'i kadın, 8 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir apart dairede uyuşturucu partisi düzenleneceği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 61,37 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu satıcısı İ.C.D.?nin (32) de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.C.D. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

KARS\'ta Uyuşturucu Partisine Polis Baskını: 8 Gözaltı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KARS'ta Uyuşturucu Partisine Polis Baskını: 8 Gözaltı - Son Dakika
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