Kars'ta Uyuşturucu Sürücüsü Tutuklandı

Kars'ın Susuz ilçesinde aracında uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Susuz ilçesinde teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli bir aracı uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 18,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü A.Y. (38) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.