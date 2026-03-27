Kars'ta Uyuşturucu Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
27.03.2026 20:25
Susuz'da uyuşturucuyla yakalanan sürücü A.Y. tutuklandı, 18,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçti.

Kars'ın Susuz ilçesinde aracında uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik başlattığı çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Susuz ilçesinde teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli bir aracı uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 18,45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü A.Y. (38) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Kars, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
