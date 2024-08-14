Kars'ta Yaban Mersini Toplama Sezonu Başladı

Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, kışlık reçel yapmak için 2 bin 500 rakımda, sarıçam ormanları içerisinde doğal olarak yetişen yaban mersini toplamaya başladı.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Karanlık ve Sulu Dere ile kayak merkezi bölgesindeki ormanlık alanlarda yetişen yaban mersini, kışlık reçel yapımında kullanılıyor.

Bu sene aşırı yağmurlardan dolayı ormanlarda yaban mersini bereketi yaşanıyor.

Her yıl ağustos ayının ilk haftasından sonra toplanmaya başlanan yaban mersini, taneleri tencerelerde kaynatıldıktan sonra reçel ve içecek olarak kışın tüketilmek üzere kavanozlara dolduruluyor.

Yaban mersini toplayanlardan Gülseren Güneş, AA muhabirine, yaban mersini gibi bitkilerin insan sağlığı için çok faydalı olduğunu söyledi.

Güneş, yağmurlardan sonra ormanlık alanda yaban mersini bereketi yaşandığını belirterek, "Yaban mersini derde derman. Topladığımızı yaban mersinini reçel, şurup yapıyoruz ve çocuklara yediriyoruz. Ben de torunum için topluyorum." ifadelerini kullandı.

Kayak merkezi bölgesinde yaban mersini toplayan Nazlı Açelya Demirci de "Şu anda tam zamanı, antioksidan özelliğine sahip bu meyve vücudumuza çok yararlı. Şurubunu, reçelini yapıyoruz, İsteğe bağlı saf olarak da tüketebilirsiniz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Selma Yavuz ise Sarıkamış ormanlarının çok verimli olduğunu, topladıkları ürünleri kışın tükettiklerini belirtti.