Kars'ta Yağışlar Çeçil Peyniri Üretimini Artırıyor - Son Dakika
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Kars'ta Yağışlar Çeçil Peyniri Üretimini Artırıyor

Kars'ta son dönemde etkili olan yağışlar, süt üretimine olumlu yansıyor. Yağmurların ardından otlayan ineklerin bereketlenen sütü ile yapılan çeçil peyniri için kadınlar, kazanları yakarak üretim hazırlıklarına başladı. Kars'ta peynir üretimi, vatandaşlar arasında önemli bir yer tutuyor. Peynir üretimi yapan kadınlar, sütü mayalayarak kaynatıp kıvama getiriyor ve tulumlara basarak kahvaltı sofralarını süslüyor. Bu yıl bölgede yoğun yağışlar yaşandığı için sütün bol ve kaliteli olduğu belirtiliyor.

31.07.2024 13:09
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Son dönemlerde etkili olan yağışların süt üretimine olumlu yansıdığı Kars'ta, kadınlar, kahvaltı sofralarının lezzeti çeçil peynirinin yapımı için kazanları yakıp hazırlıklara başladı.

Türkiye'de hayvancılık ve süt mamullerinde önemli yere sahip Kars'ta, vatandaşlar arasında peynir üretimi önemli yer tutuyor.

Yağmurların ardından çiçeklerle bezenen meralarda otlayan ineklerin bereketlenen sütü ile yapılan çeçil peyniri için tandır evlerinde kazanlar yakılarak sezonun ilk peynirleri üretilmeye başlandı.

Sarıkamış ilçesi merkezi ile Yağbasan köyünde kadınlar, bugünlerde hummalı bir şekilde peynir üretimi için uğraş veriyor.

Çeçil peyniri, yağından arındırılmış inek sütünün, bir gün dinlendirilmesinin ardından mayalanarak kazanlarda kaynatılması ve kıvama geldikten sonra yoğurma işlemiyle yapılıyor.

Peynir, yaz ve kış hem taze hem de koyun ya da keçi derisinden hazırlanmış tulumlar içine basılarak kahvaltı sofralarını süslüyor.

Peynir üreten kadınlardan Sibel Öztürk, AA muhabirine, akşam ve sabah ineklerden sağdıkları sütü makineden geçirip yağından arındırdıktan sonra ekşimesi için 24 saat oda sıcaklığında beklettiklerini söyledi.

Büyük bakır kazanların çeçil peyniri için hazırlandığını belirten Öztürk, "Ekşiyen sütün içine aynı miktarda taze süt ekleniyor. Sıvı maya ilave ettikten sonra çeçil peyniri oluşmaya başlıyor. Sütle peynir yaptığımız gibi kaymakla da tereyağı yapıyoruz." dedi.

"Çok yağmur yağdı her taraf yeşillik oldu"

Bu yıl bölgede yoğun yağışların yaşandığını ve sütün de bol olduğunu dile getiren Öztürk, "Çok yağmur yağdı her taraf yeşillik oldu. Hayvanlarımız meralarda yayıldığı için sütümüz daha güzel daha kalitelidir." ifadelerini kullandı.

Öztürk, peynir yapımını büyüklerinden gördüğü şekilde yapmaya çalıştıklarını ve bu sene verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Aynur Öztürk de "Çok şükür ineklerin sütü bol oldu, peynir yapımına başladık. Peynirlerimiz çok güzel, yiyenlere afiyet olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kars, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta Yağışlar Çeçil Peyniri Üretimini Artırıyor - Son Dakika
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