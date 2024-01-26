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KARS'ta Yakalanan 24 Afganistanlı Düzensiz Göçmen - Son Dakika
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KARS'ta Yakalanan 24 Afganistanlı Düzensiz Göçmen

KARS'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, menfezde yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

26.01.2024 - 16:56,
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KARS'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen, menfezde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yurda yasa dışı yollarla giren bir grup düzensiz göçmenin il merkezine yürüdüğü tespit edildi. Merkeze bağlı Akbaba köyü yakınlarında arama yapan polis ekipleri, menfeze saklanan göçmenleri yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilecek. Göçmenlerin barınmalarına imkan sağlayan organizatörlerin yakalanması için çalışma sürüyor.

KARS\'ta Yakalanan 24 Afganistanlı Düzensiz Göçmen
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KARS'ta Yakalanan 24 Afganistanlı Düzensiz Göçmen - Son Dakika
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