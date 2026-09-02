Kars'ta yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 20 sosyal medya hesabı ve bir siteye erişim engeli - Son Dakika
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Kars'ta yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 20 sosyal medya hesabı ve bir siteye erişim engeli

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları sırasında yasa dışı bahis reklamı yapan ve oynatan 20 sosyal medya hesabı ile bir internet sitesini tespit etti. Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bu hesaplara ve siteye erişim engeli getirilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kars'ta yasa dışı bahis reklamı yapan ve oynatan 20 sosyal medya hesabı ile bir internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, sanal devriye çalışması yürüttü.

Yapılan çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis reklamı paylaşan ve oynatan 20 sosyal medya hesabı ile 1 internet sitesi tespit edildi.

Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla hesaplara ve internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'ta yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 20 sosyal medya hesabı ve bir siteye erişim engeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 20 sosyal medya hesabı ve bir siteye erişim engeli - Son Dakika
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