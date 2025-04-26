Kaza, saat 07.30 sıralarında Kars- Erzurum kara yolu havaalanı kavşağında meydana geldi. Uygulama noktasında görevli polisleri taşıyan zırhlı araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 2'si polis 6 yaralı ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Zırhlı Araçla Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı - Son Dakika
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