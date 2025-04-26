Kars\'ta Zırhlı Araçla Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

KARS'ta zırlı araç ile otomobilin çarptığı kazada 2'si polis 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kars- Erzurum kara yolu havaalanı kavşağında meydana geldi. Uygulama noktasında görevli polisleri taşıyan zırhlı araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 2'si polis 6 yaralı ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.