Kars'tan 60 Kişilik İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
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Kars'tan 60 Kişilik İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Kars\'tan 60 Kişilik İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı

Kars'tan 60 kişilik ilk hac kafilesi, Sultan Alparslan Cami Külliyesi'nde düzenlenen uğurlama programıyla kutsal topraklara dualarla uğurlandı. İl Müftüsü Hamza Bayram'ın dua okumasının ardından yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları, Vali Ziya Polat'ın da katıldığı törenle yola çıktı. Törene, il protokolü ve vatandaşlar da katıldı.

31.05.2024 15:57
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Kars'tan 60 kişilik ilk hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Sultan Alparslan Cami Külliyesi'nde düzenlenen uğurlama programında, Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Hamza Bayram'ın dua okumasının ardından yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları, kutsal topraklara uğurlandı.

Vali Ziya Polat, gazetecilere, Kars'tan hacıların mübarek topraklara uğurlandığını belirterek, "Hayırlısıyla gitsinler ve geri dönsünler. Bizlerden ve serhat şehrimizden de Efendimize selam iletsinler, rabbim kabul eylesin. Tüm hacılarımızdan İslam alemine dua etmelerini istedik. Allah hacı olmayı hepimize nasip eylesin, yolları açık olsun, Allah kabul etsin." dedi.

Törene, Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve bazı il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kars'tan 60 Kişilik İlk Hac Kafilesi Dualarla Uğurlandı - Son Dakika

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