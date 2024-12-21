Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı'nın 110. Yılı

Sarıkamış Harekatı\'nın 110. Yılı

Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm şehitleri rahmetle andı ve Sarıkamış'ın Mehmetçiğin vatanı koruma mücadelesine tanıklık eden bir hüzün hikayesi olduğunu vurguladı. Harekat'ın Türk harp tarihindeki önemine dikkat çekerek, kahramanlığın ve fedakarlığın örneği olarak Sarıkamış'ı tanımladı.

21.12.2024 18:48
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Kars Valisi Ziya Polat, " Sarıkamış, bütün imkansızlıklara ve kara kışa rağmen Mehmetçiğin vatanını korumak için inançla ve azimle verdiği mücadeleye tanıklığa davet eden bir hüznün hikayesidir." ifadelerini kullandı.

Vali Polat, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Sarıkamış Harekatı'nın 22 Aralık 1914 günü başlayıp 5 Ocak 1915 gününe kadar süren ve hüzünle sona eren, 1. Dünya Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Polat, "Sarıkamış, Türk harp tarihinin önemli muharebelerine sahne olmuş, ordumuz, çok ağır şartlar altında yapılan bu muharebede hem düşmanla hem de soğuk kış şartlarına karşı kahramanca savaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Polat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sarıkamış'a 'Şehitsen, secdeler yüce ruhuna der, yer Allah-u Ekber, gök Allah-u Ekber' marşıyla uğurlanan Mehmetler, mevcudunun büyük bir bölümünü kaybettiği halde savaşa devam etmiş, 15 gün süreyle ecdadına yakışır büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği göstermiştir. Sarıkamış, bütün imkansızlıklara ve kara kışa rağmen Mehmetçiğin vatanını korumak için inançla ve azimle verdiği mücadeleye tanıklığa davet eden bir hüznün hikayesidir. Sarıkamış, bazen bir yığın bazen de bir kar tanesi olup beyaza karışan yiğitlerin destanıdır. Anaların kınalı kuzularının düşmana değil, soğuğa yenildiği bir destan.

Sarıkamış, vatan uğruna kendini feda etmenin destanıdır. Pak alınların, tüm benliğiyle bembeyaz karlara sonsuz secdeye vardığı bir destan. Tarih, bir ordunun, ne böyle insanüstü bir çabayla savaştığını, ne de bir dağın yamacında donarak şehit olduğunu yazmıştır. Kahramanlığın, kardeşliğin, gayretin, büyük bir azmin destanı olan Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümünde, aziz milletimizin kurtuluş mücadelesinin ön sözünün yazıldığı, Allahuekber Dağları'nda son sözleri kelimeişehadet, kefenleri bembeyaz karlar olan kahramanlarımız başta olmak üzere vatan, millet, şanlı al bayrak ve mukaddesatımız uğruna canlarından geçerek Hakk'a yürüyen, bu kutsal toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ziya Polat, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

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