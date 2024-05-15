Kars ve Sarıkamış'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oldu - Son Dakika
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Kars ve Sarıkamış'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oldu

Kars ve Sarıkamış\'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkili Oldu

Kars ve Sarıkamış'ta etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Hanlar Geçidi, Allahuekber Dağları ve Çermik Yaylası beyaza büründü. Besiciler, hayvanlarını kar ve soğuk nedeniyle ahırlara götürdü.

15.05.2024 11:38
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Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Kentte etkili olan sağanak, yüksek noktalarda yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi beyaza büründü. Hayvanlarını arazide otlatan besiciler, kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sarıkamış'ta da aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hamamlı köyü ve Ağbaba Dağı ormanlık alanı, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları, karla kaplandı. Çermik Yaylası'na da lapa lapa kar yağdı.

Besiciler, yaylada otlattıkları hayvanlarını kar ve soğuk nedeniyle tekrar ahırlara götürdü.

Kaynak: AA

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