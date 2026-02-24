Kars ve Tunceli\'de Soğuk Hava Etkili

Kars ve Tunceli'de dün yağan kar sonrası soğuk hava etkili oluyor.

Kars'ta 2 gün aralıklarla etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Sulak alanlar donarken, karla beyaza bürünen Akyaka-Arpaçay Ovası dronla görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde ise sis etkili oldu.

Kars-Erzurum kara yolundaki yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tunceli'de de soğuk hava nedeniyle bazı kara yollarında buzlanma meydana geldi.

Dağların zirvesinin de sisle kaplandığı kentte, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ağaçlar kırağı tuttu.