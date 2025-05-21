Karşıyaka 22. Çiçek Festivali'ni Büyüleyici Atmosferde Gerçekleştirdi

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Çiçek Festivali, İzmir'in dört bir yanından binlerce vatandaşı Bostanlı Pazar Yeri'nde buluşturdu. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Yalnızca çiçekleri değil; doğaya olan saygımızı ve toplumsal dayanışmamızı da büyüttüğümüz festivale katılan üreticilere ve ziyaretçilere teşekkür ediyorum" dedi.

Karşıyaka'nın çevre dostu kimliğiyle özdeşleşen ve doğanın en güzel renklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine görsel şölen sunan "Çiçek Festivali" bu yıl 22'nci kez gerçekleştirildi.

Bostanlı Pazar Yeri'nde üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan festivalde mevsimlik çiçekler, süs bitkileri, sebze fideleri, ağaç türleri ve çeşitli peyzaj ürünleri, üreticiden tüketiciye aracısız ulaştı. Ziyaretçiler, 98 üreticinin açtığı stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Festivalde Karşıyaka Belediye Bandosu'nun konseri, Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi, Karşıyaka Belediyesi Trio Orkestrası'nın müzik dinletileri ile Selluka Derneği işbirliğinde düzenlenen söyleşi de ilgiyle takip edildi.

"Doğaya sevgimizin yansıması"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, festivalle ilgili açıklamasında, "Karşıyaka'da büyüyen ve bu yıl 22'ncisini düzenlediğimiz Çiçek Festivali, kentimizin doğaya olan sevgisinin ve sürdürülebilirlik vizyonunun en güzel örneklerinden biri. Emek veren tüm üreticilere, katılım sağlayan tüm yurttaşlara gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Geleneksel Çiçek Festivalimizi önümüzdeki yıllarda da aynı coşku ve özveriyle gerçekleştirmeyi diliyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak doğanın kalbinde, doğayla iç içe yaşayan bir kent için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.