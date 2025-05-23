Karşıyaka, Afetlere Dayanıklılık Konusunda Uluslararası Örnek Oluyor

(İZMİR)- Karşıyaka, afetlere hazırlık ve dayanıklılık alanında uluslararası alanda örnek gösteriliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 19-21 Mayıs günleri arasında Brüksel'de düzenlenen "Afetlere Dirençlilik Günleri" etkinliğine çevrim içi olarak katılarak, Karşıyaka'nın Avrupa Komisyonu destekli RESILIAGE Projesi kapsamındaki çalışmalarını dünya kamuoyuyla paylaştı.

Avrupa Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik için Avrupa Araştırma ve İnovasyon Topluluğu (CERIS) tarafından organize edilen etkinlik, Avrupa'nın dört bir yanından politika yapıcıları, bilim insanlarını ve yerel yönetimleri bir araya getirdi. Başkan Ünsal, konuşmasında Karşıyaka'nın büyük depremler, sıcak hava dalgaları ve seller gibi doğal tehditlere karşı karşıya olduğunu; buna karşın güçlü kent kimliği, doğal çevresi ve kültürel mirası sayesinde büyük fırsatlar barındırdığını vurguladı. RESILIAGE Projesi kapsamında Karşıyaka'nın afetlere karşı dayanıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kent modeli olarak konumlandığını belirtti.

Başkan Yıldız Ünsal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Karşıyaka'da pilot olarak uygulanacak yeni yönetişim modelleri ve katılımcı yöntemler, toplulukların hazırlık düzeyini ve dayanıklılığını artıracaktır. Proje, yalnızca acil müdahaleyi değil, afet öncesi ve sonrası aşamaları da kapsayan bütüncül bir yaklaşımı esas alıyor. Karşıyaka'nın bu modelle Türkiye'ye ve uluslararası çabalara ilham vermesi hedefleniyor."

Yakın zamanda Karşıyaka'da gerçekleştirilen genel kurul toplantısı ve çalıştaylara, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi'nin ilgili birimleri, akademisyenler ve birçok sivil toplum kuruluşu aktif şekilde katılım sağladı. Bu etkinlikler, projenin saha uygulamalarını ve toplumsal katılım süreçlerini güçlendirdi. RESILIAGE Projesi, Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa Programı tarafından desteklenmekte olup, afet risk yönetiminde yenilikçi, dijital ve toplum temelli çözümler üretmeyi amaçlıyor. Karşıyaka Belediyesi, bu uluslararası projeyle birlikte kentte afetlere karşı daha dirençli bir gelecek inşa etmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.