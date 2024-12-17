Karşıyaka Belediyesi 2024'te Rekor Ruhsat Verdi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi 2024'te Rekor Ruhsat Verdi

Karşıyaka Belediyesi, 2024 yılında verdiği iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı ile son 20 yılın rekorunu kırarak, toplamda bin 864 işletmeye ruhsat vermiştir. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ruhsatsız işletmelerle mücadelelerine devam edeceklerini açıkladı.

17.12.2024 10:34  Güncelleme: 12:19
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi, 2024'te verdiği iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı ile son 20 yılın rekorunu kırdı. Ocak ayından itibaren ruhsatlandırılan işletme sayısı bin 864'e ulaştı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Bu tabloda önemli payı olan denetim çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, ruhsatsız ve kaçak faaliyetlere izin vermeyeceğiz" dedi.

Kaçak iş yerlerine karşı yoğun bir mücadele yürüten Karşıyaka Belediyesi, bu yıl verdiği ruhsat sayısı ile rekora ulaştı. Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından, 1 Ocak-16 Aralık 2024 tarihleri arasında bn 864 işletme için ruhsat düzenlendi. Bu rakam, son 20 yıllık süreçte, bir yıl içerisinde verilen en yüksek iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı oldu. Geçen yıla göre de yüzde 50'den fazla artış sağlandı. Başvuru sürecindeki 227 iş yeri ile birlikte, 2024'e ait ruhsat sayısının 2 bini aşacağı belirtildi.

Bin 65 iş yerine tutanak

Ayrıca, son dönemde hız verilen denetim çalışmaları kapsamında, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi tarafından, 1 Ekim itibarıyla bin 65 iş yerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu işletmeler hakkında tutanak tutularak, gerekli işlemlerin yapılması için Zabıta Müdürlüğü'ne havale edildi.

"Ruhsatsız hiçbir işletme kalmayana kadar kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "İlçemizdeki tüm ticari işletmelerin yasalara uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Ruhsatsız olduğu saptanan işletmelerin sahiplerini öncelikle bilgilendiriyor ve uyarıyoruz. Böylece mevcut kayıt dışı iş yerlerinin de ruhsat almasını sağlıyoruz. Aksi halde cezai işlem süreçlerini başlatıyoruz. Bu çerçevede, hem yeni açılan hem de mevcut işletmelere verdiğimiz iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sayısında çok ciddi bir artış sağladık. Yasalara uygun şekilde faaliyet gösteren işletme sahiplerine ve özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ruhsatsız hiçbir işletme kalmayana kadar kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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