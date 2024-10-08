Karşıyaka Belediyesi 2025 Bütçesini Onayladı

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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi tasarısı Belediye Meclisi tarafından onaylandı. 3 milyar 650 milyon TL'lik bütçeyi gerçekçi bir yaklaşımla hazırladıklarını söyleyen Başkan Yıldız Ünsal "Ayakları yere basan bir bütçe ile kentimize en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Belediyemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın yönetiminde gerçekleştirildi. Meclisin ana gündemi olan 2025 Mali Yılı Performans Programı ve 2025 Yılı Bütçe Tasarısı, oy çokluğu ile onaylandı. Buna göre, kurumun 2025 yılı bütçesi 3 milyar 650 milyon TL olarak kabul edildi. Konuşmasında gerçekçi bir bütçe hazırladıklarını vurgulayan Başkan Yıldız Ünsal, bu doğrultuda kente en iyi şekilde hizmet etmeye ve örnek bir ilçe yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Dürüst yönetim anlayışından şaşmayacağız"

Başkan Ünsal "Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik koşullarda; öncelikleri iyi belirleyerek, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak, gerçekçi bir yaklaşımla hazırladığımız bütçemizin, belediyemize ve ilçemize hayırlı olmalı olmasını diliyorum. Karşıyaka, Türkiye'nin göz bebeği olan bir ilçe. Bunun bilincindeyiz ve sorumluluklarımızın farkındayız. Atacağımız her adımda halkın refahını düşünerek; kent kültürünü koruyacağımıza, hizmetlerimizi eşit ve adil bir şekilde tüm mahallelerimize ulaştıracağımıza, yapacağımız projelerle Türkiye'ye örnek bir ilçe olacağımıza, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal olarak söz veriyorum. İnsan odaklı, dürüst ve güvenilir yönetim anlayışından şaşmayacağız. Çözüm odaklı ve gelişime açık, şeffaf ve hesap verebilir tutumumuzdan geri adım atmayacağız. Kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bu sayede gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir Karşıyaka bırakacağız. Bütün meclis üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.