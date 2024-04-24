Karşıyaka Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde Coşku Dolu Anlar Yaşandı - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde Coşku Dolu Anlar Yaşandı

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği Cordelion Taypark'ta gerçekleşti. Yüzlerce çocuk ve anne-baba, gün boyu süren etkinliklerle doyasıya eğlendi. Anaokullarında da bayram kutlamaları düzenlendi.

24.04.2024 13:37  Güncelleme: 13:42
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taypak'ta düzenlediği Çocuk Şenliği büyük bir coşkuya sahne oldu.

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği Cordelion Taypark'ta gerçekleşti. Yüzlerce çocuk ve anne-baba, gün boyu süren etkinliklerle doyasıya eğlendi. Mady Dance, Rossinka Dans Grubu, Çocuk Yogası, Şef Sensin, Belediye Bale Ekibi, Alp Abi Stand Up, sihirbaz ve bubble gösterileri, bocce, sportif parkur, geri dönüşüm atölyesi, yüz boyama, Türkiye haritası atölyesi, el baskısı, baskı boyama atölyesi ve resim atölyesi de coşku dolu anların yaşanmasını sağladı.

ANAOKULLARINDA BAYRAM KUTLAMASI

Karşıyaka Belediyesi bünyesinde hizmet veren anaokullarında da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle dolu dolu kutlandı. Kutlamalarda minikler öğretmenleriyle hazırladıkları gösterileri sahneledi; şarkılar söyleyip, dans etti. Ritim gösterileri yapan çocuklar, okullarının etrafında kortej şeklinde yürüyüş yaparak marşlar söyledi.

"ATATÜRK'E BORÇLUYUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilen tek çocuk bayramı. Ulu Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'e bu anlamda çok şey borçluyuz. Onun ilke ve devrimlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız. Karşıyaka ailesi olarak çocuklarımızla birlikte bayram coşkusunu yaşadık, eğlenceli vakit geçirdik. Belediyemizin kendi imkanlarıyla hazırladığı bu güzel şenliğe katılan, destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

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