Karşıyaka Belediyesi, 9 Ayda 55 Bin Başvurunun Yüzde 98\'ini Çözdü

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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, son 9 ayda vatandaşlardan gelen yaklaşık 55 bin başvurunun yüzde 98'ini çözüme kavuşturdu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, farklı kanallardan iletilen ve ÇÖZMER sistemine kaydedilen tüm taleplerin takipçisi olduklarını belirterek, "7/24 ulaşılabilir belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyor, tüm talepleri en kısa sürede çözüme ulaştırmak için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Çağrı Merkezi ve WhatsApp gibi farklı iletişim kanallarından iletilen taleplerin tek çatı altında toplandığı ÇÖZMER sistemi ile vatandaşların başvurularına çözüm üretiyor. Bu kapsamda Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki sisteme, geçen Nisan ayından bu yana toplam 54 bin 892 başvuru kaydedildi. İlgili müdürlüklerle paylaşılarak kısa sürede çözüm sağlanan başvuruların oranı yüzde 98'e ulaşırken, diğer taleplerin de işlemde olduğu belirtildi.

"Sorun ve şikayetleri en aza indirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "7/24 ulaşılabilir belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın bana ve belediyemize, rahatlıkla ulaşabileceği pek çok iletişim kanalımız var. Bu kanallardan iletilen ve ÇÖZMER'e kaydettiğimiz tüm talepleri, özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımız ile büyük bir titizlikle değerlendiriyoruz. Halkımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, sorun ve şikayetleri de en aza indirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediyeye gelmeden sorun ve ihtiyaçlara çözüm bulunuyor

Karşıyaka Belediyesi'nin iletişim kanalları üzerinden yapılan tüm başvurular, ÇÖZMER sistemine kaydediliyor ve müdürlüklere iletiliyor. Vatandaşlara da kısa mesaj yoluyla bir başvuru numarası gönderilerek, sistem üzerinden süreci kontrol etme imkanı sağlanıyor. Talep veya şikayetlerle ilgili gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra da durum başvuru sahipleri ile paylaşılıyor ve başvurular kapatılıyor. Böylece vatandaşlar, belediyeye gelmelerine gerek kalmadan, sorun ve ihtiyaçlarına çözüm bulabiliyor.