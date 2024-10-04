Karşıyaka Belediyesi, Alzheimer Derneği ve Ege Geriatri Derneği ile İşbirliğini Yeniledi - Son Dakika
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Karşıyaka Belediyesi, Alzheimer Derneği ve Ege Geriatri Derneği ile İşbirliğini Yeniledi

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi ve Ege Geriatri Derneği ile işbirliği protokollerini yenileyerek yaşlılara yönelik hizmetleri artırmayı hedefliyor. Yeni dönem çalışmaları arasında eğitimler, seminerler ve uluslararası projeler yer alacak.

04.10.2024 11:56
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(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi ve Ege Geriatri Derneği ile protokol yeniledi. İş birliklerini sürdürerek ileri yaş hizmetlerini daha etkin hale getireceklerini belirten Belediye Başkanı Yıldız Ünsal "Karşıyakamızı, 'Yaşlı Dostu Şehirler Küresel Ağı'na taşıyacağına da inandığım değerli iş birlikleri için derneklerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi ve Ege Geriatri Derneği ile hizmet üretmeye devam edecek. Belediye ve dernekler arasındaki mevcut iş birliği protokolleri yenilendi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın ev sahipliğindeki tören, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin ve Şube Koordinatörü Belgin Karavaş ile Ege Geriatri Derneği Başkanı Psikolog Mevlüt Ülgen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

'Gündüz Yaşam Merkezi Danışma Kurulu' oluşturulacak

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi ile imzalanan protokole göre dernek, Alzheimer hastaları ve yakınlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerde Karşıyaka Belediyesi'ne bilimsel ve akademik danışmanlık yapmaya devam edecek. Belediye ve dernek iş birliğinde; Alzheimer hastaları, hasta yakınları, bakıcılar, gönüllüler ile sağlık ve bakım profesyonelleri için gerçekleştirilen eğitimlerin de devam edeceği bildirildi. Yeni dönemde yine önemli başlıklarda söyleşi, seminer ve kısa süreli kurslar düzenlenecekve ulusal ve uluslararası projeler yürütülecek. Ayrıca, Karşıyaka Kent Konseyi, Alzheimer hasta yakını, muhtar, ilgili meslek odaları gibi farklı temsilcilerin de katılımıyla 'Gündüz Yaşam Merkezi Danışma Kurulu' oluşturulacak.

Karşıyaka Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği arasında yapılan protokolle de Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı 'Yaşlı Dostu Şehirler Rehberi'nde belirtilen hedefler, iş birliği içerisinde uygulamaya geçirilecek. Böylece, Karşıyaka'nın 'Yaşlı Dostu Şehirler Küresel Ağı'na katılması için önemli adımlar atılacak. Dernek, Karşıyaka 3'üncü Yaş Üniversitesi'ne danışmanlık yapmaya da devam edecek. Ders koordinatörleri, akademisyenler ve eğiticiler, yine dernek üyeleri ve gönüllülerinden oluşacak. Ayrıca, yaşlılık ve yaşlı sağlığına yönelik ortak ulusal ve uluslararası projeler tasarlanacak. Karşıyaka Belediyesi bünyesinde kurulması planlanan Yaşlı Araştırmaları ve Politikaları Merkezi için de iş birliği yapılacak.

"İş birliklerimizi daha güçlü şekilde sürdüreceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Karşıyakalı büyüklerimize yönelik hizmetlerimizi yoğunlaştırmak ve çeşitlendirmek, onların ve yakınlarının yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla Ege Geriatri Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi ile iş birliklerimizi daha güçlü şekilde sürdüreceğiz. Gündüz Yaşam Evi ve Karşıyaka 3'üncü Yaş Üniversitesi başta olmak üzere, çalışmalarımıza sağladıkları tüm katkılar için ve önümüzdeki süreçte hizmetlerimize verecekleri destekler için derneklerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karşıyaka Belediyesi, Alzheimer Derneği ve Ege Geriatri Derneği ile İşbirliğini Yeniledi - Son Dakika

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